ФХР: хоккейный матч на "Крестовском" может состояться в 2018 году

Хоккейный матч на новом стадионе в Санкт-Петербурге может состояться в первой половине 2018 года. Сегодня член правления хоккейного клуба СКА, первый президент КХЛ Александр Медведев рассказал, что стадион в Петербурге может принять хоккейный матч.

- Объективно - это реальный вариант, его нужно прорабатывать со всеми деталями, выбирать даты, считать экономику, все доходы, расходы, а потом уже принимать решение, - приводит ТАСС слова первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга. - Есть вариант провести игру на открытом воздухе, технически это возможно, надо просто рассмотреть вопрос более детально, но идея отличная. Там может сыграть и сборная, надо посмотреть такой вариант, и СКА, но для этого надо с лигой провести переговоры, чтобы она разрешила сыграть на открытом воздухе. Думаю, это возможно будет осуществить уже в следующем сезоне, в 2018 календарном году.

Стадион в Санкт-Петербурге примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в 2017 и 2018 годах соответственно. В ближайшее время арена будет передана футбольному клубу "Зенит", который проведет первым матч на новом стадионе 23 апреля против "Урала".