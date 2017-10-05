ФХБ может пожизненно запретить выступление за Белоруссию "отказникам" из КХЛ, ВХЛ и МХЛ

Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) рассматривает вопрос введения пожизненного запрета выступлений за сборную и в чемпионате страны хоккеистов-"отказников", ранее написавших в федерацию письма с просьбой не привлекать их в национальные команды, информирует "Р-Спорт".

Более десятка белорусских игроков, среди которых Никита Комаров ("Динамо" Москва), Павел Карнаухов (ЦСКА) и Алексей Угаров ("Северсталь"), за последние несколько лет сменили спортивное гражданство на российское, чтобы не считаться легионерами в клубах КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

- По правилам ИИХФ игрок может сменить спортивное гражданство один раз за карьеру, - говорится в сообщении. - В последнее время некоторые игроки идут на хитрость, представляя в федерацию не отказ от гражданства, а прошения временно не рассматривать их в качестве кандидатов в сборные, тем самым получая возможность участвовать в российских соревнованиях КХЛ, ВХЛ, МХЛ без статуса легионера. ФХБ рассматривает вопрос введения пожизненного запрета таким игрокам выступать за сборную и в чемпионате страны.

В ФХБ прежде всего озабочены оттоком перспективной молодежи, уезжающей не столько в погоне за шансом пробиться в сборную России, сколько ради возможности профессионально развиваться, не считаясь легионерами. Белоруссия же теряет резерв для юниорской и молодежной сборных. Известны случаи, когда такие игроки перестают быть востребованными и изъявляют желание вернуться, однако вскоре такой возможности они могут лишиться.