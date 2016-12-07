Федор Канарейкин: "Авангарду" удалось стабилизировать игру в средней зоне"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (3:1) отметил важность стабилизации игры в средней зоне. По словам специалиста, переломным стал второй период, когда инициатива перешла на сторону гостей.

– В первом периоде "Сибирь" хорошо работала и создала "Авангарду" много проблем, – приводит пресс-служба "Сибири" слова Канарейкина. – Во втором игровом отрезке инициатива перешла на нашу сторону, мы хорошо работали с шайбой. Это продолжилось и в третьем периоде. Я доволен сегодняшней игрой. Мы знали, что "Сибирь" начнет мощно и захочет реабилитироваться после домашнего поражения. Очень важно, что "Авангарду" удалось стабилизировать игру в средней зоне.