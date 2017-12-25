Ежов, Мозик и Саболич – игроки недели в КХЛ

КХЛ объявила фамилии лучших хоккеистов игровой недели регулярного чемпионата.
Лучшим вратарем признан Илья Ежов из "Нефтехимика". В двух встречах он одержал две победы на ноль. "Сухая серия" голкипера нижнекамцев продолжается и составляет на данный момент 143 минуты 33 секунды.
Лучший защитник – Войтех Мозик из "Витязя". В трех играх прошлой недели он помог команде выиграть два матча и набрал 4 (2+2) очка.
Нападающий "Адмирала" Роберт Саболич стал лучшим в своем амплуа. В четырех играх он записал на свой счет 5 (4+1) очков, и нанес 22 броска по воротам соперников.
Новичком недели стал форвард "Северстали" Игорь Гераськин. 19-летний хоккеист забросил свою первую шайбу в лиге и двух встречах заработал показатель полезности "+1".
Дополнительная информация
- КХЛ
- Нефтехимик (Хоккей)
- Северсталь (Хоккей)
- Витязь (хоккей)
- Илья Ежов
- Адмирал
- Роберт Саболич
- Войтех Мозик
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