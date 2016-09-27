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Евгений Тимкин: "Металлург" победил "Авангард" не без доли везения"

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Евгений Тимкин после победы над "Авангардом" (3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда провела две последние встречи с полной самоотдачей, передает корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО. Вчера "Магнитка" также в Омске победила "Авангард" – 3:1.

– Готовились как обычно. У нас был выходной перед первым матчем. Отдохнули и вышли на игры с полной самоотдачей. Получилось выиграть.

– "Металлург" будто и не заметил "Авангард" в этих двух играх. Так хорошо разобрали соперников?

– Я бы не стал говорить "не заметили". Мы всегда разбираем команды. Так получилось. Использовали свои шансы и выиграли не без доли везения.

– Присматриваетесь к соперникам с прицелом на плей-офф?

– Да до плей-офф еще далеко. А на сегодняшний день у нас был просто очень серьезный соперник.

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