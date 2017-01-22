Евгений Медведев: "Краги у мотоциклистов – у нас перчатки"

Капитан "Авангарда" и команды дивизиона Чернышова в Матче звезд КХЛ Евгений Медведев после мастер-шоу отметил, что в конкурсе на самый сильный бросок мог бы "выстрелить" сильнее, но оставил шанс команде соперника. По словам защитника, организаторы матча выдавали экипировку на месте, поэтому он вышел на лед в зеленых перчатках.

– Моя тактика во время конкурса на силу бросков заключалась в том, чтобы качественно проверить производительность заряда, – приводит пресс-служба "Авангарда" слова Медведева. – Думаю, что мог бы бросить сильнее. Итак по итогам мастер-шоу счет на табло – 5:2. Надо было дать сопернику небольшой шанс.

– Почему пришлось выходить на лед в зеленых крагах?

– Вообще, краги у мотоциклистов, - у нас перчатки. А во-вторых, организаторы сказали, что всю экипировку выдадут на месте, поэтому выбирать не приходилось.

Сегодня провели собрание по поводу предстоящей игры. Говорили по тактике, по настрою. Думаю, по самоотдаче не будет проблем. Лед все покажет.