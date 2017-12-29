Евгений Корешков: "Рыспаев сыграл на хорошем уровне, к нему вопросов нет"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (2:3) поздравил болельщиков с предстоящими праздниками. Он отметил Дамира Рыспаева, который сыграл впервые после снятия дисквалификации.

- Всех любителей хоккея – с наступающим Новым годом, пусть он всем принесёт больше удачи и успехов, - цитирует пресс-служба "Барыса" Корешкова. - Если говорить по игре, то в предыдущих матчах слишком много сил оставили с лидерами КХЛ. Сегодня было огромное желание победить, чтобы уйти на новый год с победой, с хорошим настроением. Все старались, сражались, но подвела дисциплина, ненужные удаления. В целом матч был равный, мог повернуться и в нашу сторону.

Поставить Рыспаева нападающим, хотя он защитник, была наша задумка, и вообще, сегодня нашей задачей было сыграть активно и агрессивно. В принципе, моментами это получалось, и Рыспаев – не исключение. Кстати, в первом матче он сыграл на хорошем уровне, действовал по тактике, к нему вопросов нет.

После Нового года выйдет наш ярко выраженный лидер – Доус. Мы все встряхнемся, опять же, все хотят новый год начать с победы, а там уже отступать некуда, нам нужны только победы.