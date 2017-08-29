Евгений Корешков: "Барысу" не хватает свежести"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после победы над "Северсталью" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные пока еще далеки от пика формы. Также он отметил, что перед каждой игрой он обдумывает изменения в звеньях.

- Наша команда пока далека от пика формы. Мы очень хорошо поработали в высокогорье на предсезонке. Поэтому сейчас команда еще тяжеленькая, сказываются нагрузки, немного не хватает свежести. Но радует, что в концовке мы вырвали этот тяжелейший матч. Хотя, в принципе, моментов сегодня было предостаточно, можно было решать и в первом, и во втором, и в третьем периодах.

- Команда повела в счете 3:1 и буквально растаяла после, что случилось? Почему растеряли преимущество

- Здесь только одно объяснение: команде просто не хватает свежести, отсюда порой такие непонятные решения у нас, где-то теряем преимущество, теряем контроль. Но это можно оправдать тем, что команда ещё находится под нагрузкой.

- Большинство не убедительное, дважды играли "5 на 3" и пока результата "ноль?

- В большинстве опять же не хватает свежести, свежести в принятии решений. Отсюда где-то неточная передача, где-то неточное расположение игроков, но со временем всё уйдёт, нужно немного потерпеть и команда заиграет ещё лучше.

- Сегодня не было Тривино, Шевченко, Михайлиса, это означает, что вы не совсем довольны их игрой или всё ещё в поиске новых сочетаний?

- У нас много игроков в команде. Мы, наверное, также делаем как СКА или ЦСКА, можем себе позволить (смеется). Сегодня мы поставили свежую тройку, ничего страшного в этом нет. Это начало сезона, мы всех смотрим, проверяем, ищем оптимальные сочетания.

- Как вам игра Мэттью Фрэттина? Довольно много голевых моментов у него было в обоих матчах, которые он не использовал, это всё из-за адаптации в новой для него команде и лиге?



- Возможно и адаптация, Мэттью никогда не играл на площадке такого размера. Их звено все еще в поиске "химии", конечно, до идеала этой пятерке еще далеко. Но это звено будет играть намного лучше.

- Стоит полагать, что Мартин Сен-Пьер уходит из первой пятерки?

- На каждый матч мы обдумываем все сочетания, поэтому, посмотрим.