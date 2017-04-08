Евгений Дадонов: "Никогда не видел, чтобы Херсли рвал сетку"

Нападающий СКА Евгений Дадонов после победы над магнитогорским "Металлургом" (5:4) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина отметил, что у его тройки есть установка относительно того, как действовать против тройки Яна Коваржа, передает из Магнитогорска корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Хоккеист добавил, что ранее не видел, чтобы после броска Патрика Херсли рвалась сетка.

– Как вам так удалось "снять трусы" с Криса Ли?

– Я ничего не снимал с него.

– Сложный получился матч?

– Закончили победой, готовимся к следующему.

– Какой момент считаете ключевым?

– Два гола в третьем периоде, наверное.

– Херсли на тренировках сетки ворот не рвет?

– Я вообще такого не видел еще.

– На выезде проще было начинать?

– Я не знаю. Тяжело было сегодня.

– Вы пересекались с тройкой Коваржа. Есть ли какие-то пожелания Олега Знарка, как играть именно с ними?

– Ну да, у нас есть установка. Стараемся выполнять ее. В чем она заключается? Это наше дело.

– Даже без Дацюка и Войнова можно серию довольно быстро завершить?

– Мы не думаем об этом, готовимся к следующему матчу.