Евгений Артюхин: "Одна из моих задач – оберегать игроков "Динамо"

Нападающий "Динамо" Евгений Артюхин после победы над "Йокеритом" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что ему в том числе отведена роль защитника хоккеистов своей команды. Он также добавил, что сегодня у "Динамо" был очень боевой настрой.

– Вас часто видят в роли защитника команды. Как к этому относитесь? – вопрос Артюхину.

– Все верно. Это тоже моя роль. Я должен оберегать ребят, чтобы они не получали травм и чтобы в отношении них не происходило никакой грубости.

– Сегодня "Динамо" очень здорово сыграло по силовым приемам, показав едва ли не трехкратное превосходство. Связываете ли это со своим появлением?

– Не знаю. Не все матчи я видел и не могу сказать, всегда ли ребята играют "в тело" или нет. Но сегодня у нас был очень боевой настрой, потому что нужна была победа.

– Сильно ли изменилась игра по сравнению с прошлым сезоном? Ведь осталось мало ребят из того состава.

– Не могу сказать, что кардинально, но, конечно, поменялась. Много ребят ушло. У "Динамо" новое руководство и сама структура клуба. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Зачем "Динамо" понадобился Артюхин?