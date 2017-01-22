15:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

Энвер Лисин: "Пришел в раздевалку, а там свитер "Салавата Юлаева"

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Нападающий "Салавата Юлаева" и Дивизиона Чернышева Энвер Лисин остался доволен новым форматом Матча звезд КХЛ-2017. Также форвард пояснил, почему играл в свитере уфимского клуба.

– Формат матча интересный, пришлось выкладываться и даже голы забивать, – сказал Лисин. – Все бились, никому не хотелось уступать. Очень приятно, что трибуны скандировали мое имя после дубля.

– Что случилось с вашей майкой?

– Я пришел в раздевалку, а у меня висел такой свитер. Кириллу Капризову вроде сделали две. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч звезд КХЛ. Live!

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