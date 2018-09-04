10:52 | Хоккей — КХЛ

Экс-игрок "Трактора" Лазарев умер в 48 лет


Бывший нападающий "Трактора" Павел Лазарев скончался на 49-м году жизни, сообщает официальный сайт клуба.

Павел Лазарев – нападающий, мастер спорта международного класса. За "Трактор" провел 12 сезонов, в которых сыграл 523 игры и набрал 292 (120+172) очка. Вместе с "Трактором" дважды становился бронзовым призером Межнациональной хоккейной лиги (1993, 1994).

- Руководство хоккейного клуба "Трактор", игроки и болельщики выражают свои глубочайшие соболезнования родным и близким Павла Лазарева. Мы скорбим вместе с вами, - говорится в заявлении на клубном сайте.

 

Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=20635

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