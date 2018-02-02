Экс-губернатор Нижегородской области Шанцев вошел в совет директоров "Динамо"

Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев стал членом совета директоров московского "Динамо", эту информацию подтвердили корреспонденту "СЭ" Игорю ЕРОНКО в пресс-службе клуба.

Напомним, что Шанцев занимал пост главы региона с 2005 по 2017 год и был одним из руководителей "Торпедо". Отметим, что он уже работал в "Динамо" в 1991 году на посту коммерческого директора.