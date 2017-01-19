Егор Яковлев: "Йокерит" - принципиальный соперник для СКА, все время игра кость в кость"

Защитник СКА Егор Яковлев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (3:5) отметил, что финская команда является принципиальным соперником для питерцев. "Джокеры" смогли выиграть у лидера чемпионата две игры в этом сезоне.

- В чем причина поражения от "Йокерита"?

- Провалили второй период, побежали забивать, забыли об обороне, пропустили пару контратак.

- Два поражения от финнов в основное время в этом сезоне. Почему с "Йокеритом" так неудобно играть?

- Это принципиальный соперник, все время игра кость в кость. Нужно было выигрывать этот матч, тем более накануне плей-офф. Хорошая проверка для нас, но мы не смогли победить. Безусловно, нам все еще есть что менять. Получили хорошую пищу для размышлений.

- Было несколько моментов, когда могла разгореться потасовка. В чем причина такой игры?

- Типичная финская игра, они постоянно тыкают, бьют исподтишка. Ничего нового. Мы ожидали этого.

- Освежающий душ?

- Да, безусловно, есть что менять. Хорошая пища для размышлений. (Сергей ЯРЕМЕНКО)