23:11 19 января | ХОККЕЙ — КХЛ

Егор Яковлев: "Йокерит" - принципиальный соперник для СКА, все время игра кость в кость"

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Защитник СКА Егор Яковлев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (3:5) отметил, что финская команда является принципиальным соперником для питерцев. "Джокеры" смогли выиграть у лидера чемпионата две игры в этом сезоне.

- В чем причина поражения от "Йокерита"?

- Провалили второй период, побежали забивать, забыли об обороне, пропустили пару  контратак.

- Два поражения от финнов в основное время в этом сезоне. Почему с "Йокеритом" так неудобно играть?

- Это принципиальный соперник, все время игра кость в кость. Нужно было выигрывать этот матч, тем более накануне плей-офф. Хорошая проверка для нас, но мы не смогли победить. Безусловно, нам все еще есть что менять. Получили хорошую пищу для размышлений.

- Было несколько моментов, когда могла разгореться потасовка. В чем причина такой игры?

- Типичная финская игра, они постоянно тыкают, бьют исподтишка. Ничего нового. Мы ожидали этого.

 - Освежающий душ?

 - Да, безусловно, есть что менять. Хорошая пища для размышлений. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Материалы REN-TV

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