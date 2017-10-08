Эдуард Занковец: "Не было времени долго размышлять, "Слован" - хороший вариант"

Новый главный тренер "Слована" Эдуард Занковец отметил, что быстро принял решение возглавить клуб. Он также добавил, что перед ним стоит задача вывести команду в плей-офф.

Напомним, что Занковец сменил на посту наставника "Слована" Милоша Ржигу, с которым был расторгнут контракт.

- Со мной связалось руководство клуба пару дней назад, поинтересовались моим желанием и возможностью поработать в "Словане", – приводит "Страница хоккея Белоруссии" слова Занковца. – Мы согласовали условия контракта, и вот я здесь.

– Долго думали над предложением или сразу согласились с вариантом продолжения работы в КХЛ?

– Если честно, долго размышлять не было времени, нужно было быстро принимать решение. Взвесив все "за" и "против", я решил, что это хороший вариант.

– И что послужило аргументом за этот вариант?

– Аргументом "за" послужило то, что "Слован" представляет в КХЛ не только город Братиславу, но и всю Словакию. У клуба хорошие спортивные традиции, отличная атмосфера на арене, плюс созданы все условия для тренировочного и восстановительного процесса. Для работы условия хорошие, ведь нам приходилось играть против "Слована" в Братиславе, видел, что инфраструктура здесь хорошая.

– Какие задачи ставят перед Вами?

– Попадание в плей-офф.

– В каком состоянии досталась Вам команда после Милоша Ржиги?

– Каждый тренер старается и делает все возможное, чтобы команда была в хорошем состоянии. Но пока не могу сказать про команду ничего конкретного, в процессе повседневной работы будем смотреть, как игроки проявят себя в матчах. Исходя из этого и будем строить тренировочный и восстановительный процесс.

– Есть ли уже хотя бы заочное представление о "Словане"?

– За словацким клубом специально не следил, не предполагал, что могу тут оказаться. Но по последним играм могу сказать, что команда боеспособная. Конечно, определенные моменты хотелось бы улучшить, однако важно, что в команде есть игроки, которые способны решать исход игры.