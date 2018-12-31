Джонатон Блум: "Адмирал" до сих пор должен мне 20 миллионов рублей"

Защитник минского "Динамо" Джонатон Блум сказал, что его бывший клуб "Адмирал" имеет долги по зарплате перед ним.

- В минском клубе вовремя платят зарплату – и это уже очень важно! В прошлом году я был шокирован Россией. До сих пор не получил половину денег, которые полагались мне по контракту. Это нонсенс для профессионального спорта: я отыграл почти 50 игр в сезоне, но до сих пор не получил деньги за семь месяцев в "Адмирале" – а это 20 миллионов российских рублей, - цитирует хоккеиста Tut.by. - Понятно, что у меня были сбережения и я не оказался в нищете. Но карьера хоккеиста слишком коротка.

Обычно игроки задерживаются в профессиональном хоккее лет на 10, счастливчики могут провести на пять-шесть сезонов больше. Именно в эти годы мы должны думать о накоплениях. Выходя на лед, мы каждый раз рискуем получить травму и навсегда попрощаться со спортом. А когда ты честно проводишь целый сезон, тратишь один год своей жизни и не получаешь за это ни гроша, это несправедливо. У меня ощущение, словно руководство российского клуба украло год моей жизни. С такой же ситуацией столкнулись еще девять-десять игроков "Адмирала".

Мне кажется, стереотип о crazy Russians появился как раз из-за таких ситуаций. Я привык, что во всем мире есть правила, по которым люди работают. Но в России многое устроено по-другому. Да и в повседневной жизни там хватает сумасшедших примеров. Например, я был шокирован ездой водителей такси – на дорогах они просто крэйзи! Мне оставалось лишь держаться за сиденье и выкрикивать: "Пожалуйста, помедленнее, я бы не хотел сегодня умирать".

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