Джастин Азеведо: "Ак Барсу" нужно бороться, чтобы победить. Игра с "Амуром" была одной из таких"

Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо​ после второго матча серии плей-офф КХЛ против "Амура" (3:2) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что его команда провела неплохую игру. Отметим, что форвард в минувшей встрече записал на свой счет 2 (1+1) очка.

– Готовы к полету в Хабаровск?

– У меня выбор есть?

– Почему не удалось забить при счете 2:1 в большинстве?

– Мы должны были забивать в той ситуации. Нужно, доводить шайбу до ворот. Если бы забили, игра была бы другой. Нужно забивать. Хотя бы один раз при игре 5 на 3.

– Кажется, что вы мало бросаете в большинстве.

– Пока не видел видео. Нужно играть проще: есть момент – бросай. Не нужно никаких супер комбинаций. Нет ничего красивее гола.

– Первый матч команда провела очень собранно, а сегодня потеряла концентрацию при счете 2:1.

– Не сказал бы, что мы потеряли концентрацию. Мы играли неплохо, но это плей-офф. Нужно бороться, чтобы победить. Сегодня была одна из таких игр.

– У вас очень много силовых приемов. Это эмоции?

– Я стараюсь приносить пользу, как могу. Много эмоций, интересные матчи. Весело, когда есть стычки.

– И перед забитым голом вы отобрали шайбу силовым приемом.

– Я помню шайба была у Ландера, потом провал в памяти, шайба уже у Секача, и он накинул ее на пятак. Я просто переправил ее в ворота.