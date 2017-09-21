Дубль Пушкарева помог "Барысу" обыграть минское "Динамо"

"Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл минское "Динамо" со счетом 4:1. Дубль оформил Константин Пушкарев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) - "Динамо" Мн (Минск) - 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)
Голы: Фраттин - 2 (Дитц, Вей), 48:19 - 1:0. Пушкарев - 2 (Никулин), 51:53 - 2:0. Маркелов - 2 (Никулин, Маклюков), 52:33 - 3:0. Фонтэйн - 5 (Хауден, Шинкевич), 56:41 - 3:1. Пушкарев - 3 (п.в., Маклюков), 59:18 - 4:1.
Вратари: Карлссон - Энрот (58:04 - 59:18).
Штраф: 4 - 6.
Броски: 26 (7+8+11) - 33 (11+12+10).
Судьи: Букин, Щенев.
21 сентября. Астана. "Барыс-Арена".
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