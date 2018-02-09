Дубль Ларичева принес "Сочи" победу над "Ак Барсом" в товарищеском матче

"Сочи" победил "Ак Барс" со счетом 3:1 в товарищеском матче. Дубль в составе сочинцев оформил Иван Ларичев, еще одну шайбу забросил Никита Точицкий. За казанцев отличился Владимир Ткачев.

Во вчерашней встрече между командами победу одержал "Ак Барс" со счетом 2:1.

Товарищеский матч

"Сочи" (Сочи) – "Ак Барс" (Казань) – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Ларичев – 1 (Старков), 2:22 – 1:0. Точицкий – 1 (Лисов), 19:19 – 2:0. Ткачев – 3 (Глинкин), 30:26 – 2:1. Ларичев – 2 (Томилин), 44:22 – 3:1.

Нереализованный буллит: Косов (39:48, Ак Барс).

Вратари: Шикин – Гарипов (58:51).

Штраф: 10 – 10.

Судьи: Бирин, Соин.

9 февраля. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".