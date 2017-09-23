Дубль Кулагина помог "Витязю" обыграть "Слован"

"Витязь" обыграл "Слован" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подольский клуб одержал третью победу кряду, братиславская команда проиграла во второй раз подряд.

Дубль в этой встрече оформил Александр Кулагин, по шайбе забросили Никита Выглазов и Иван Петраков. Голкипер Михаил Бирюков оформил первый "сухарь" в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Слован" (Братислава) – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Петраков – 2 (Манкинен, Выглазов), 22:07 – 1:0. Кулагин – 1 (Ворошило), 22:26 – 2:0. Выглазов – 2 (Швец-Роговой), 41:31 – 3:0. Кулагин – 2 (Петраков), 51:16 – 4:0.

Вратари: Бирюков – Мазанец.

Штраф: 6 – 6.Броски: 35 (8+17+10) – 28 (7+15+6).

Судьи: Кислов, Соин.

23 сентября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".