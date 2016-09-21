Дон Фер: "Матчи между клубами КХЛ и НХЛ? Не в ближайшие три года"

Глава профсоюза игроков НХЛ Дон Фер отметил, что удивится, если клубы НХЛ и КХЛ смогут сыграть выставочные матчи в ближайшие три года. Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил о возвращении к диалогу с НХЛ о проведении таких матчей.

- Шесть лет назад у нас были выставочные матчи, это одна из вещей в большом плане, о которых мы говорим с НХЛ. Но никаких решений нет, удивлюсь, если команды из нашей лиги смогут провести матчи с командами КХЛ в ближайшие три года, - цитирует "Р-Спорт" Фера.