Доля активов КХЛ выставлена на продажу

Компания "Транснефть" выставила на продажу свою долю (11,76 процента) в уставном капитале КХЛ как непрофильный актив, информирует официальный сайт компании. В 2013 году "Транснефть" получила директиву государства на продажу доли. На тот момент она составляла 11,8 процента. Компания пыталась это сделать. Стартовая цена была 100 миллионов рублей, однако тогда этого сделать не удалось. Компания заявляла о намерении провести тендер еще раз. Отметим, что "Транснефть" является одним из учредителей КХЛ.