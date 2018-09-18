До антирекорда КХЛ "Сибири" осталось два матча

Поражение от "Салавата Юлаева" стало для "Сибири" восьмым со старта сезона КХЛ.

До повторения антирекорда лиги, принадлежащего "Витязю", новосибирцам осталось проиграть два раза. Однако подмосковный клуб в ходе неудачной серии трижды переводил игру в овертайм, тогда как сибиряки уступают только в основное время. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные серии поражений со старта сезона

Клуб Сезон Поражений Шайбы Очки Витязь 2010/11 10 20-36 3 Сибирь 2018/19 8 12-31 0 Динамо Мн 2017/18 6 5-16 2 Лев Попрад 2011/12 5 9-18 1 Атлант 2013/14 5 10-18 1

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