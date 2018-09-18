20:50 | Хоккей — КХЛ

До антирекорда КХЛ "Сибири" осталось два матча

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Поражение от "Салавата Юлаева" стало для "Сибири" восьмым со старта сезона КХЛ.

До повторения антирекорда лиги, принадлежащего "Витязю", новосибирцам осталось проиграть два раза. Однако подмосковный клуб в ходе неудачной серии трижды переводил игру в овертайм, тогда как сибиряки уступают только в основное время. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные серии поражений со старта сезона

Клуб

Сезон

Поражений

Шайбы

Очки

Витязь

2010/11

10

20-36

3

Сибирь

2018/19

8

12-31

0

Динамо Мн

2017/18

6

5-16

2

Лев Попрад

2011/12

5

9-18

1

Атлант

2013/14

5

10-18

1

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