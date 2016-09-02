Дмитрий Юдин: "Все эмоции СКА отдал в матчах с "Металлургом" и "Ак Барсом"

Защитник СКА Дмитрий Юдин после победы над "Ладой" (4:1) в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда оставила много эмоций в игре с "Ак Барсом" (5:6).

– Показалось, что команда оставила все эмоции в игре с "Ак Барсом".

– Вы правы

– Как игралось сегодня?

– Перед своими болельщиками всегда приятно играть. Просто мы немного устали.

Все эмоции отдали в матчах с "Металлургом" и "Ак Барсом". Но сегодня взяли много положительных эмоций и идем дальше.

– Что сегодня не получалось?

– В защите много что не получалось, но сегодня прекрасно сыграли Игорь Шестеркин.

– Как вам лично сегодня игралось. "Лада" много моментов создала?

– Не сказал бы, что "Лада" создала много моментов, благодаря нашим нападающим, которые прекращали их атаки в микст-зоне, но игралось тяжело.

– Чем объясните такую прыть Александр Барабанова?

– Это работа и еще раз работа.

– Как команда себя чувствует физически?

– Сейчас идет игровой цикл. Скоро будут выходные, когда можно будет восстановиться. Нужно просто немного потерпеть. Для этого у нас и была такая предсезонка.

– Когда было тяжелее с точки зрения "физики" – год назад или сейчас?

– У нас нагрузки были месяц назад. Просто сыграли много подряд матчей. Не было микроцикла, чтобы отдохнуть и потренироваться.