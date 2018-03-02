Дмитрий Шляхтин: "Решение о дальнейшей судьбе "Лады" в КХЛ будет принято до 30 марта"

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил, что решение о дальнейшей судьбе "Лады" в КХЛ будет принято до 30 марта. По его словам, региону нужен клуб в лиге.

– Для региона клуб нужен в КХЛ. Решение (останется ли "Лада" в КХЛ) будет до 30 марта", – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. – Я считаю, что из четырех сезонов результат самый худший по многим вещам. Будем делать выводы.

"Лада" по итогам регулярного чемпионата-2017/18 заняла предпоследнее 13-е место в таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Ранее КХЛ разработала специальный рейтинг из восьми критериев, согласно которому исключит по итогам сезона-2017/18 три клуба. Сообщалось, что в декабре три последних места занимали "Лада", "Югра" и "Северсталь".