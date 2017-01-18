Дмитрий Квартальнов: "У Светлакова сотрясение. Неизвестно, насколько он выбыл"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения от московского "Динамо" (0:1) отметил, что разочарован игрой. Также Квартальнов подчеркнул, что слабо сыграла вся команда, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Немного есть разочарование, – подчеркнул Квартальнов. – В зачет могу отнести только первый период и какие-то моменты второго периода. Огорчило то, что в третьем периоде не было шансов взять эту игру. Не могу сказать, что соперник не дал это сделать. Мы не пытались забрать матч. Надо было переламывать игру. Я как-то говорил, что не нашлось ни одного человека, чтобы поломать такие игры. Ноль голов – это плохо. Вся команда сыграла слабо.

– Что со Светлаковым? У него сотрясение?

– Да. Это очень интересный вопрос. Если кто-то видел, Киселевич получил игру штрафа. Я хочу послушать, кто что скажет. У нас парень получил сотрясение и не знаю, насколько выбыл Светлаков. Интересно посмотреть на три удаления из пяти. Их надо будет посмотреть. Вопросы всегда есть. Жаль Светлакова. Нам его не хватило в большинстве. Именно в центе нам был нужен такой игрок. Ничего не получалось сегодня в большинстве. Это проблема.