Дмитрий Квартальнов: "Против "Югры" ЦСКА не хватило креатива"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (2:0) подчеркнул, что его команде надо поработать над реализацией большинства. Также наставник армейцев отдал должное сопернику, отметив уверенную игру хозяев в обороне.

– Конечно, мы довольны победой, – приводит официальный сайт "Югры" слова Квартальнова. – Но, мне кажется, в движении мы немного уступали. Мы хотели больше двигаться, где-то получилась, а где-то нет. Все равно осталась неудовлетворенность. Надо отдать должное сопернику, "Югра" хорошо оборонялась, и вратарь здорово сыграл. Может быть, нам где-то не хватило креатива. Также было много блокированных бросков. Еще второй матч подряд не можем забить в большинстве. Хотя имеем много возможностей. Над этим нам еще надо поработать. Но три очка мы взяли, идем дальше.

– ЦСКА безоговорочный лидер в турнирной таблице, поделитесь, в чем секрет успеха?

– Мы не думали об этом. Как и любой тренер, я вам скажу, что мы просто выходим и стараемся в каждом матче. Сейчас игры даются нам тяжело. К тому же, сегодня мы играли на выезде. Но это наша работа. А побеждать всегда приятно. Но от побед и много положительных моментов. Например, уверенность в себе.

– Болельщики отметили, что именно с "Югрой" у ЦСКА больше всего стычек. С чем это связано?

– У нас в каждой игре бывают стычки. Это все эмоции. Согласен, с "Югрой" у нас и в прошлом сезоне бывали стычки. Но у всех ребят спортивный характер, никто не хочет уступать.