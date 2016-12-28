Дмитрий Квартальнов: "Проблема удалений преследует ЦСКА целый сезон"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над московским "Динамо" (5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда позволяет себе слишком много удалений. По словам Квартальнова, эти удаления попахивают дешевизной.

– У нас проблема в игровой дисциплине, то же было в предыдущей игре с "Динамо", – приводит "Р-Спорт" слова Квартальнова. – Наш соперник хорошо играет в большинстве, а мы пару раз снова оказались в ситуации "пять на три ". Надо расти. Такие удаления постоянно: выброс шайбы, блокировка в спину. Они попахивают дешевизной, а нужно быть более солидными. Где тонко, там рвется. Хотелось бы, чтобы в этом компоненте ребята не давали фору.

Не могу сказать, что это какой-то комплекс. Но выброс шайбы – это неоправданное удаление. Ребята "плывут" немного, начинают нервничать. Есть проблема, она нас преследует целый сезон. Зато порадовало другое: в прошлом матче не нашлось человека, кто мог перевернуть игру, а сегодня ребята перевернули ход матча, именно наша молодежь. Такие игры дают парням очень много. Они позволяют им расти в мастерстве.