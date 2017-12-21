Дмитрий Квартальнов: "При перевесе в два хоккеиста должно хотя бы пахнуть голом"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов подчеркнул, что в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (3:2) могла выиграть любая команда. При этом специалист остался разочарован реализацией большинства, несмотря на победу.

– Была действительно равная игра с обоюдоострыми моментами – то "Динамо" давило, то мы. Сегодня мог победить любой, – приводит пресс-служба минчан слова Квартальнова. – Немного разочаровало наше большинство. Имели "пять на три" – это хороший шанс, чтобы забить.

Я, конечно, понимаю, что мы выпускаем разные сочетания, но при перевесе в два хоккеиста должно хотя бы пахнуть голом. Увы, этого не чувствовалось. Тем не менее, в любом случае молодцы – победили. Таких сложных матчей в сезоне хватает. Отмечу вратаря, который в концовке вытащил много бросков.

– Сильно рисковали, выставляя такой состав?

– "Локомотив" должен в любом составе выходить играть на победу. Надо быть готовым к разным ситуациям, например, к череде травм.