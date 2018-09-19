Дмитрий Квартальнов: "Надо держать форму молодежи на высоком уровне"

Главный тренер ярославского "Локомотива" Дмитрий Квартальнов​ отметил, что команда не испытывает эйфории. Также он добавил, что необходимо держать молодежь на высоком уровне.

– Мы в эйфории не находимся, – цитируют "Известия" Квартальнова. – Впереди еще много времени, сейчас только самое начало. Кто-то в хорошей форме, кто-то нет. Нам удается работа – молодые ребята хорошо играют, держат эту систему, но как будет дальше, сложно загадывать, нам предстоит много работать. У нас, еще раз повторю, молодая команда – они пойдут зигзагом, форма у них будет то набираться, то падать. Нашему тренерскому штабу надо будет стараться держать ее на высоком уровне. У нас есть перспективная хорошая молодежь, но с ней надо очень много работать.