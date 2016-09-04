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Дмитрий Квартальнов: "Доволен игрой, первый раз в сезоне мы забросили шесть шайб"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Ладой" (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ оценил игру новобранцев своей команды. Также Квартальнов выразил удовлетворение тем, что армейцы впервые в этом сезоне забросили шесть шайб, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Довольны игрой, забили первый раз в сезоне шесть шайб. Это хорошо. Следующая игра через день. Готовимся, идем дальше.

– Для данного отрезка чемпионата команда набрала оптимальную форму?

– Мы ротируем состав. Сегодня получилось так. Нам еще предстоит много работать, ведь это только начало сезона.

– Как оцените игру новобранцев своей команды?

– Ребята стараются, они молодцы. Грегу дали в прошлой игре в Казани передохнуть чисто физически. С ним было все в порядке. Рад, что он сегодня забросил шайбу. Когда все получается – все хорошо. У нас были тяжелые игры, когда где-то что-то не шло. Вот тогда надо смотреть. Пока ребята неплохо смотрятся.

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