22:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА вышел на первое место? Супер!"

0
0
0
0
1

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Сочи" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен концовкой встречи. По словам наставника, команда постарается сохранить первое место.

– Результатом мы сегодня довольны, – сказал Квартальнов. – Повели в счете, но концовка немного подвела. "Сочи" мог забить. Но здорово, что мы выстояли. Тяжеловато вошли после перерыва.

– Сегодня сборники пропускали матч. В следующих играх они будут готовы играть?

– Смотря кто

– В частности Светлаков. Он надолго выбыл?

– Не знаю.

– Вы вышли на первое место, после поражения СКА. Насколько это важно?

– Мы на первом месте сейчас? Супер! Здорово!

– Будете сохранять первое место?

– Будем стараться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Tribunal Z

Ну граматеи, объясните мне несведущему почему ЦСКА на первом месте? Побед больше у СКА, личные встречи тоже у СКА преимущество, забитых шайб и разница тоже лучше у СКА. За счёт чего ЦСКА в таблице на первом месте? По всем показателям оно ну никак не может быть на первом месте и выше СКА!

22:33

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ