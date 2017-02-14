Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА вышел на первое место? Супер!"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Сочи" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен концовкой встречи. По словам наставника, команда постарается сохранить первое место.
– Результатом мы сегодня довольны, – сказал Квартальнов. – Повели в счете, но концовка немного подвела. "Сочи" мог забить. Но здорово, что мы выстояли. Тяжеловато вошли после перерыва.
– Сегодня сборники пропускали матч. В следующих играх они будут готовы играть?
– Смотря кто
– В частности Светлаков. Он надолго выбыл?
– Не знаю.
– Вы вышли на первое место, после поражения СКА. Насколько это важно?
– Мы на первом месте сейчас? Супер! Здорово!
– Будете сохранять первое место?
– Будем стараться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Tribunal Z
Ну граматеи, объясните мне несведущему почему ЦСКА на первом месте? Побед больше у СКА, личные встречи тоже у СКА преимущество, забитых шайб и разница тоже лучше у СКА. За счёт чего ЦСКА в таблице на первом месте? По всем показателям оно ну никак не может быть на первом месте и выше СКА!
22:33