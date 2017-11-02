Дмитрий Квартальнов: "Аверин здорово играет"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (4:1) похвалил нападающего Егора Аверина​.



"В начале матча немного не разобрались, "Торпедо" мощно начало. В начале была установка, ребята ее выполняли, но мы немного недосказали, – цитирует Квартальнова официальный сайт "Локомотива". – Наверное, это наша вина, что не подсказали команде. Хорошо провели второй период, третий доиграли при равном хоккее – это плюс.



"Хет-трик Горди Хоу" у Аверина? При мне, как я возглавил команду, Егор играет очень хорошо. Не знаю, как он действовал раньше, меня не было в команде. То, что он сейчас делает, меня полностью устраивает, он наш лидер, здорово играет.