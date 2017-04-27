20:36 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Чернышенко: "Выступление команд "Куньлуня" в МХЛ и ВХЛ вполне реально"

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что "Куньлунь" может создать команды для участия в чемпионатах МХЛ и ВХЛ. Однако он отметил, что создание женской команды китайского клуба пока не планируется.

– Увидеть китайские команды в МХЛ и ВХЛ в следующем сезоне вполне реально, – цитирует ТАСС Чернышенко. – "Куньлунь" проинформировал нас о том, что фарм-клуб и молодежная команда уже созданы в системе клуба: сформированы тренерские штабы, идет комплектование составов, организационный процесс. Одним словом, вероятность выступления этих команд в "молодежке" и "вышке" достаточно высока. А вот участие женской команды из Китая в чемпионате ЖХЛ пока не планируется.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4218039

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