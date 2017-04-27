Дмитрий Чернышенко: "Выступление команд "Куньлуня" в МХЛ и ВХЛ вполне реально"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что "Куньлунь" может создать команды для участия в чемпионатах МХЛ и ВХЛ. Однако он отметил, что создание женской команды китайского клуба пока не планируется.

– Увидеть китайские команды в МХЛ и ВХЛ в следующем сезоне вполне реально, – цитирует ТАСС Чернышенко. – "Куньлунь" проинформировал нас о том, что фарм-клуб и молодежная команда уже созданы в системе клуба: сформированы тренерские штабы, идет комплектование составов, организационный процесс. Одним словом, вероятность выступления этих команд в "молодежке" и "вышке" достаточно высока. А вот участие женской команды из Китая в чемпионате ЖХЛ пока не планируется.