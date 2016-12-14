Дмитрий Чернышенко: "Семь клубов КХЛ имеют систематические долги"

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что сейчас задолженности перед лигой имеют десять команд, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Из них семь клубов испытывают финансовые затруднения. Ранее сообщалось, что со следующего сезона количество команд в КХЛ может быть сокращено из-за сложностей с финансами.

- В Континентальной хоккейной лиге семь клубов, которые имеют систематические долги, - сказал Чернышенко. - Всего в лиге с задолженностями десять команд.

Решение по овертаймам в формате 3 на 3 было абсолютно единогласным. В принципе, это была рекомендация ФХР, поскольку нам нужно было привести правила в соответствие с международными стандартами. Так уже играет весь мир и Европа, поэтому после Кубка Первого канала все уже будут играть овертаймы 3 на 3.

Следующий сезон - необычный. Целый месяц будет занят под Олимпиаду. Но я очень рад, что в следующем году больше будет внимания именно к хоккейным понедельникам. Основные дерби будут сконцентрированы в эти дни недели, что позволит более широко освещать игры.