Дмитрий Чернышенко: "Разница по средним зарплатам в КХЛ и НХЛ была пятикратной"

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко в интервью "Коммерсанту" выразил уверенность в том, что снижение потолка зарплат в лиге не приведет к серьезным последствиям. По его словам, принятое решение ограничивает не звезд, а игроков более низкого уровня.

- Снижение потолка зарплат не приведет к резкому падению уровня спортивного зрелища? - вопрос Чернышенко.

- Почему вы так думаете? Я вижу зарплаты всех хоккеистов и на основании этого моделирую ситуацию. В данном случае мы ограничиваем не звезд, а прежде всего игроков более низкого уровня. И для того, чтобы звезды равномерно распределились по клубам, как раз и вводятся ограничения. Причем за это проголосовали и суперклубы.

Запланированное нами снижение потолка зарплат на самом деле не приведет к каким-то серьезным последствиям. Мы провели анализ фонда оплаты труда игроков. Сейчас у топовых клубов бюджет в восемь раз больше, чем у тех, что находятся в конце этой таблицы, а в НХЛ всего в два раза.

Разница с НХЛ по средней зарплате у нас была пятикратной, теперь увеличится до 5,5 раза. Разница с европейскими лигами была 2,8 "в нашу пользу", станет 2,6. То есть игроки низкого уровня все еще будут зарабатывать у нас больше - в 2,5 раза, чем получают в среднем хоккеисты сопоставимого уровня в европейских лигах. На самом деле речь идет о более бережном сокращении зарплат по сравнению с тем, за которое выступал я. Совет директоров принял сдержанное решение, тогда как я выступал за более агрессивный подход.

- А вот НХЛ каждый год поднимает потолок зарплат…

- Знаю, но у них рынок растет каждый год. Я оптимист и исхожу из того, что и наш потребительский рынок будет расти. В этом квартале экономика вырастет на 2 процента, дай бог, чтобы этот тренд продолжился. Потенциал роста КХЛ связан именно с ростом покупательной способности россиян.