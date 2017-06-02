Дмитрий Чернышенко: "КХЛ получила документы с гарантиями по участию ХК "Динамо" в сезоне"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что ХК "Динамо" предоставил документы с гарантиями для участия в следующем сезоне в лиге. В понедельник, по информации "СЭ", должна состояться встреча с участием нынешнего руководства ХК "Динамо", представителей ВФСО "Динамо" и лиц, которые могут возглавить клуб в ближайшее время. По ее итогам с большой долей вероятности определится будущее команды.

– Дано поручение центральному совету "Динамо" предоставить решение по сложившейся ситуации и необходимые финансовые гарантии для участия в сезоне, – приводит "Р-Спорт" слова Чернышенко. – Документы с гарантиями предоставлены, и мы их рассматриваем.