Будущее ХК "Динамо" может определиться в понедельник

В понедельник, по информации "СЭ", должна состояться встреча с участием нынешнего руководства ХК "Динамо", представителей ВФСО "Динамо" и лиц, которые могут возглавить клуб в ближайшее время. По ее итогам с большой долей вероятности определится будущее команды.

Напомним, что в это воскресенье истекает десятидневный срок для предоставления финансовых гарантий со стороны клуба в КХЛ для участия в следующем сезоне. В "Динамо" существует задолженность по аренде базы в Новогорске и зарплате перед игроками и сотрудниками. (Алексей ШЕВЧЕНКО)