Дмитрий Амброжейчик: "В первом матче в КХЛ не понимал, что происходит на площадке"

Нападающий минского "Динамо" Дмитрий Амброжейчик, признанный лучшим игроком 15-й недели КХЛ, в интервью официальному сайту лиги отметил, что во время своего первого матча не понимал, что происходит на льду. По словам белорусского форварда, его первая шайба в КХЛ, заброшенная в ворота "Нефтехимика", на данный момент является для игрока одним из самых значимых событий в карьере.

– Это второй ваш сезон в КХЛ. Можно ли сказать, что вы уже адаптировались здесь после молодежного хоккея?

– Это очень сильная лига, здесь тяжело играть, - сказал Амброжейчик. - Наверное, только люди, которые провели в КХЛ по 8 сезонов, могут сказать, что полностью адаптировались.

– Рассчитывали в этом году закрепиться в основе "Динамо"?

– Всегда хотел и хочу быть в составе. После каждого матча я все больше понимаю, как много надо еще трудиться, добавлять во всех аспектах своей игры.

– Расскажите о своем первом матче в КХЛ. С кем играли, как провели его? Сильно ли волновались?

– Я не могу назвать это первым матчем. Это были мои первые три смены в КХЛ. Мы играли в Ярославле, после второго периода проигрывали, по-моему, со счетом 0:3, и в третьем периоде тренер решил выпустить меня. Я вообще за эти полторы минуты не понял, что происходило на льду.

– А кому и как забили первый гол?

– Первую шайбу в КХЛ я забил 5 февраля в Нижнекамске. Это, определенно, пока одно из самых значимых событий в моей карьере.