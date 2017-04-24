Директор "Ак Барса": "Решение продлить контракт с Билялетдиновым далось легко"

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов подчеркнул, что клуб не сомневался по поводу продления контракта с Зинэтулой Билялетдиновым. Специалист возглавляет казанский клуб с 2004 года (с трехлетним перерывом на работу в сборной России). В минувшем сезоне "Ак Барс" дошел до финала Восточной конференции, где проиграл "Металлургу" из Магнитогорска (0-4).

- Решение далось легко, - цитирует официальный сайт КХЛ Хуснутдинова. - Зинэтула Хайдярович уже давно связал свою судьбу с нашей командой, и мы, в свою очередь, дорожим этим специалистом. Он стал своим в клубе. И он всей душой в "Ак Барсе", и мы готовы ему во всем помогать. То, что результаты команды нас устраивают, – это очередная оценка работы тренера.

- Ваши личные ожидания от следующего сезона?

- Наша задача такова: в команде должно играть все больше своих воспитанников. Мы ждем увеличения собственных игроков и в составе "Ак Барса" образца следующего года.

- Насколько сильно изменится состав клуба к следующему сезону?

- Не сильно. Будут два–три точечных усиления, не больше.