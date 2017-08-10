13:10 | Хоккей — КХЛ

Директор "Ак Барса": "Разрыв контракта с Зариповым - оптимальное решение"


Директор "Ак Барса" Шамиль Хуснутдинов сообщил, что решение о расторжении контракта с дисквалифицированным на 2 года за допинг нападающим Данисом Зариповым было принято совместно. По его словам, такой ход будет выгоден для всех.

– Прокомментируйте ситуацию с Зариповым.

– В этой ситуации – это оптимальное решение. Он в режиме дисквалификации. Мы сели, поговорили и приняли такое решение. Сейчас для всех это будет правильно и выгодно.

– Как вы оцениваете календарь?

– Им всегда кто-то недоволен. Есть команды, которые играют по 9 матчей в гостях подряд. Во многом это связанно с тем, что дворцы спорта, в которых играют команды, зарабатывают на проведении мероприятий и концертов. Надо определяться, что на первом месте – хоккей или концерты? (Артур ЕНИКЕЕВ).

Напомним, 10-й сезон КХЛ "Ак Барс" начнет домашним матчем против "Куньлуня". Встреча состоится 24 августа.

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