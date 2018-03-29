23:27 29 марта | Хоккей — КХЛ

Динар Хафизуллин: "Игрок четвертого звена забил СКА три? Это кто?"

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Защитник СКА Динар Хафизуллин рассказал об ошибках питерской команды в первом матче серии с ЦСКА (4:5 ОТ).

– Ничего не случилось, все спокойно. Будем стараться дальше, – сказал Хафизуллин.

– Какие ошибки в игре отметите?

– Дальняя сторона у нас не получалась во втором периоде и в овертайме. В таких матчах тяжело побеждать с такой игрой. Не получилась игра у нас.

Чем ЦСКА удивил вас? Игрок четвертого звена забросил три шайбы...

– Это кто?

Кузьменко.

– А. Готовились, конечно, но вот так все получилось. Ничем нас не удивили, мы знали, какая игра будет. Видимо, плохо выполняли задания.

– В чем нужно прибавлять?

– Во всем. Это финал конференции – нужно во всем прибавлять. (Игорь НОВИКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Puk88

какое высокомерное чмо... как вся сосиСКА... вперед ЦСКА!

23:35 29 марта

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