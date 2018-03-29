Динар Хафизуллин: "Игрок четвертого звена забил СКА три? Это кто?"

Защитник СКА Динар Хафизуллин рассказал об ошибках питерской команды в первом матче серии с ЦСКА (4:5 ОТ).

– Ничего не случилось, все спокойно. Будем стараться дальше, – сказал Хафизуллин.

– Какие ошибки в игре отметите?

– Дальняя сторона у нас не получалась во втором периоде и в овертайме. В таких матчах тяжело побеждать с такой игрой. Не получилась игра у нас.

– Чем ЦСКА удивил вас? Игрок четвертого звена забросил три шайбы...

– Это кто?

– Кузьменко.

– А. Готовились, конечно, но вот так все получилось. Ничем нас не удивили, мы знали, какая игра будет. Видимо, плохо выполняли задания.

– В чем нужно прибавлять?

– Во всем. Это финал конференции – нужно во всем прибавлять. (Игорь НОВИКОВ)