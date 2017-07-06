"Динамо" предложило контракты Рылову, Карсумсу и еще 9 игрокам

"Динамо" предложило контракты 11 игрокам, которые были признаны неограниченно свободными агентами.

Среди них защитники Яков Рылов и Андрей Кутейкин, нападающий Мартиньш Карсумс и вратарь Александр Еременко. Также предложен контракт Дастину Бойду.

Напомним, что дисциплинарный комитет КХЛ, а также Совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ рассмотрели заявления 42 хоккеистов АНО ОХК "Динамо" (Москва) о предоставлении им статуса "неограниченно свободный агент" в связи с неисполнением клубом контрактных обязательств. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

42 хоккеистам "Динамо" присвоен статус "неограниченно свободный агент"