42 хоккеистам "Динамо" присвоен статус "неограниченно свободный агент"

Дисциплинарный комитет КХЛ, а также Совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ рассмотрели заявления хоккеистов АНО ОХК "Динамо" (Москва) о предоставлении им статуса "неограниченно свободный агент" в связи с неисполнением клубом контрактных обязательств, информирует пресс-служба лиги. На заседании Дисциплинарного комитета КХЛ рассмотрено 13 заявлений от хоккеистов АНО ОХК "Динамо" (Москва), имевших односторонний контракт.

По итогам заседания в отношении Анселя Галимова, Максима Карпова, Дениса Кокарева, Семена Кокуева, Мартиньша Карсумса, Андрея Кутейкина, Артема Подшендялова, Мэта Робинсона, Александра Рыбакова, Якова Рылова и Алексея Сопина принято решение расторгнуть контракт и присвоить статус "неограниченно свободный агент".

В отношении хоккеистов Егора Дугина и Даниила Тарасова, имевших статус "закреплен за клубом (наличие квалификационного предложения)" принято решение присвоить статус "неограниченно свободный агент".

На заседании Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ рассмотрено 29 заявлений от хоккеистов ОХК "Динамо" (Москва), имевших двусторонний контракт. По итогам заседания в отношении хоккеистов Андрея Алексеева, Андрея Бирюкова, Михаила Бицадзе, Владимира Брюквина, Артемия Грязева, Егора Зайцева, Ивана Игумнова, Виктора Корнякова, Клима Костина, Александра Кузнецова, Георгия Кузнецова, Александра Осина, Кирилла Пилипенко, Алексея Маклюкова, Дмитрия Райко, Дмитрия Сидлярова, Александра Севостьянова, Артема Федорова, Максима Чувилова, Дмитрия Шевченко и Ильи Шипова принято решение расторгнуть контракт и присвоить статус "неограниченно свободный агент".

В отношении хоккеистов Ильи Баранова, Ивана Бочарова, Артема Волкова, Владислава Ефремова, Андрея Миронова, Станислава Кондратьева, Александра Петунина и Максима Соловьева, имевших статус "закреплен за клубом (наличие квалификационного предложения)" принято решение присвоить статус "неограниченно свободный агент".

Игроки "Динамо" с односторонними контрактами стали свободными агентами