Дэвид Немировски: "Многим зрителям нравится "канадская площадка" "Адмирала"

Спортивный директор "Адмирала" Дэвид Немировски в интервью "Известиям" рассказал о площадке владивостокской команды, уменьшенной на канадский манер. 41-летний канадец с российским гражданством отметил, что многим клубам легче показывать быстрый хоккей на маленьких "коробках".

- Ваши соседи из хабаровского "Амура" вслед за "Адмиралом" уменьшили свою площадку на канадский манер (хоккейные площадки в США и Канаде уже европейских, что влияет на стиль игры). На ваш взгляд, другие клубы КХЛ в будущем пойдут по этому пути?

- Наша "канадская площадка" еще меньше, чем у Хабаровска. Я очень люблю подобные размеры - сам долго на таких площадках играл. Не знаю, будут ли другие клубы брать пример с дальневосточных команд. Но, думаю, болельщикам, которые ходят на нашу арену, нравится хоккей на таком льду. Уверен, многим зрителям из западной части России, смотрящим матчи "Адмирала" по телевизору, интересно наблюдать за играми на арене во Владивостоке. Хоккей на "канадской площадке" всегда зрелищный - много борьбы, очень быстрая игра. Почти каждый момент становится опасным, хоккеисты не прячутся с шайбой в углах площадки.

- "Амуру" это особых преимуществ не дало - свою первую домашнюю серию в сезоне хабаровчане провели неудачно. Вашим соперникам размеры "коробки" усложняют игру, когда они приезжают во Владивосток?

- Трудно сказать. Сейчас большинство команд играет по одинаковой системе, пытаясь показывать быстрый хоккей. Многим легче его демонстрировать на маленьких площадках, так что, наверное, условия одинаковы для всех.