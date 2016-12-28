Денисов получил травму во время раскатки и пропускает матч ЦСКА – "Динамо"

ЦСКА проводит матч регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" без своего капитана защитника Дениса Денисова. Причиной пропуска игры послужила травма хоккеиста, которую он получил во время предматчевой раскатки, сообщает "Р-Спорт". 34-летний защитник в текущем сезоне провел 38 игр и набрал 17 (6+11) очков.

– Денисов получил травму на раскатке перед игрой, – цитирует "Р-Спорт" представителя пресс-службы ЦСКА. – Тренерский штаб принял решение его поберечь. Обязанности капитана по ходу игры исполняют ассистенты Денисова – Сергей Андронов и Богдан Киселевич.