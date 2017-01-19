Денис Платонов: "900 матчей? Понимаешь, что стал старым"

Форвард магнитогорского "Металлурга" Денис Платонов заявил, что с каждым годом для него все важнее правильно распределять свои силы на сезон, а также рассказал, как общается с одноклубником Данисом Зариповым вне льда. В КХЛ 35-летний форвард провел за "Магнитку" 566 матчей, в которых набрал 198 (101+97) очков.

– Когда начинаешь задумываться, то, конечно, первым делом понимаешь, что стал старым, – цитирует сайт КХЛ Платонова. – Все матчи важны. Все пережиты, все отыграны потом и кровью. Были и победы, и поражения, но в них вся моя карьера. И каждая игра оставила свой след в истории моей жизни, в истории тех команд, где играл… Конечно, есть какие-то матчи яркие или кубковые – они больше запоминаются.

Мы часто шутим или прикалываемся внутри команды. Да, было такое – спрашивал Даниса, как ему хоккей в 35. Мы внутри команды теперь называем друг друга "35 плюс". А если серьезно, то стал на год старше. А в спорте это еще больше обязывает следить за своими кондициями, чтобы распределить силы по сезону. Больше работы и ответственности.