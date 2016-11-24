Дэн Секстон: "Назаров жесткий тренер, но справедливый"

Нападающий "Нефтехимика" Дэн Секстон после победы над "Авангардом" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил удачное начало. По словам форварда, команда хорошо сыграла в обороне.

– У нас получилось отличное начало, – отметил Секстон. – Потом же мы уверенно сыграли в обороне, не дали сопернику много шансов. Очень рады победе, ведь противник у нас был очень сильный.

– Ожидали такого начала?

– Нет, конечно, не ожидали. Мы были очень рады, когда забросили первую шайбу, а секунд через 20 – ещё одну. Это то, что нам нужно на выездных матчах, тем более с омской командой.

– Сейчас у вас 30 очков, а два года назад вы набирали 47. Хотите "достать" тот результат?

– Конечно, всегда хочется улучшать свои показатели. Думаю, у меня есть шансы, так как у меня отличные партнеры и по звену, и по в целом по команде.

– Говорят, что Андрей Назаров – очень жесткий тренер. Это как-то ощущается в раздевалке?

– Да, он очень жесткий. Но при этом справедливый. Нам нравится играть за него, он отлично показал себя в играх, которые мы провели вместе с ним.

– В предыдущих трех матчах "Нефтехимик" забрасывал по пять шайб. Сегодня – только три. Не позволил соперник или удача подвела?

– Конечно, дело в нашем сегодняшнем противнике. (Анна ЛЕВЧЕНКО)