Данис Зарипов: "Сначала не поверил, когда позвали на "Вечерний Ургант"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов в интервью "Бизнес Онлайн" рассказал, как попал на передачу "Вечерний Ургант", отметив, что волновался перед походом на телевидение.

– Вы недавно посетили программу "Вечерний Ургант". Как появилась эта идея?

– Я сначала не поверил, когда мне сказали, что нас пригласили. Думал, что розыгрыш и сказал, что никуда не поеду. Когда понял, что всё вполне серьезно, конечно, решил, что нужно ехать. Время провели хорошо, у Ивана как обычно весь разговор построен на юморе.

– Он шутит даже вне съемочного процесса?

– Он без этого уже не может жить. В каждой фразе у него есть что-то юморное.

– Когда сильнее волновались – перед пятым матчем финала или съемками на Первом канале?

– Хороший вопрос. Не скрою, что перед Ургантом волновался, но все прошло легко, там очень добрая атмосфера.

– Кто научил его татарскому языку – вы или Эмиль?

– Он, видимо, заранее где-то что-то подсмотрел. Для меня это было самым неожиданным.

– Там была шутка про то, что кто-то кушал кашу из Кубка Гагарина. Это правда?

– В НХЛ же и хот-доги из Кубка Стэнли ели, и на рыбалку брали с собой.

– У нас так не принято?

– Насколько я знаю, к нашему Кубку все относятся с уважением. Я его повезу в Татарский Дюм-Дюм, на свой завод и в Челябинск.