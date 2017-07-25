Данис Зарипов: "О своем отстранении от хоккея узнал сегодня из прессы"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов отметил, что на него лично не выходили ни ВАДА, ни ИИХФ. Он также добавил, что узнал о своей двухлетней дисквалификации сегодня из прессы.

– Я не владел никакой информацией о том, что попал в такую неприятную историю, – приводит "Советский спорт" слова Зарипова. – Ни ВАДА, ни ИИХФ не выходили на меня лично. Поэтому о своем отстранении от хоккея узнал только сегодня – из прессы. В том числе и о заявлении КХЛ о моей дисквалификации. Получается, все о себе узнаю о третьих лиц. Поэтому мне и сказать особо нечего. Сижу вот, перевариваю эту информацию и думаю, как дальше жить…

Как я понял, препарат, за который меня дисквалифицировали на два года, не является допингом сам по себе. Но эксперты ВАДА почему-то посчитали, что он скрывал еще какие-то стимуляторы. Или, точнее, мог скрыть. Но у меня за спиной длинная хоккейная карьера. И за себя я могу сказать на сто процентов, что никогда ничего запрещенного не принимал!

Напомним, что 36-летний игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года. По информации "СЭ", в его допинг-пробах были обнаружены два препарата – псевдоэфедрин и гидрохлортиазид.

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